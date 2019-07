Piotr Kąkol, 37-latek, lewą nogę utracił w wypadku drogowym. Na życiowe tory wrócił dzięki sportowi - trenuje lekkoatletykę, chciałby wystąpić na paraolimpiadzie i mistrzostwach świata, a potem zostać trenerem. Nowoczesna proteza pomoże mu spełniać te marzenia.

– Po wyjściu ze szpitala, rehabilitacji i nauce chodzenia o protezie mój świat stanął na głowie. Był we mnie żal, bunt, wręcz wściekłość do wszystkich i wszystkiego, nie umiałem się pozbierać - opowiada beneficjent Poznań Business Run 2019. - Walka z samym sobą trwała ponad 10 lat. Później na szczęście te emocje wyładowywałem na siłowni, w ciężkich treningach. Uratował mnie sport. Od tej chwili moje życie nie tylko przyśpieszyło, ale nabrało sensu, nadziei, zaczęło do mnie docierać, że moja niepełnosprawność może wręcz być szansą na lepsze i ciekawsze życie – dodaje.

Poznań Business Run