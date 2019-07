To niezwykły teren: poindustrialne budynki, częściowo objęte ochroną konserwatora zabytków, z jednej strony ograniczone torami kolejowymi, z drugiej – rzeką Wartą, a jednocześnie tuż przy jednym z najważniejszych zabytków Poznania – katedrze. Elektrociepłownia należąca do firmy Veolia działała tam do 2015 r. i od tego czasu usiłowano ją sprzedać.

Wreszcie się to udało – nabywcą jest Grupa Robyg – inwestor obecny od lat w Warszawie i Wrocławiu. Firma zapowiada w pierwszej fazie budowę 1400 mieszkań w budynkach wielorodzinnych – z towarzyszącymi lokalami usługowymi oraz terenami zielonymi na Ostrowie Tumskim. Wszystkie mieszkania wyposażone zostaną w system Smart House.

Smartmieszkania na Ostrowie Tumskim

– Poznań jest stolicą Wielkopolski i centralnym punktem aglomeracji poznańskiej liczącej ponad 1 milion mieszkańców. W pierwszym kwartale 2019 roku sprzedaż mieszkań na tym rynku wzrosła aż o 36 proc. Liczby mówią same za siebie – Poznań to świetne miejsce do prowadzenia działalności deweloperskiej - mówi Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu Robyg SA. - Celem Grupy Robyg jest dostarczanie na poznański rynek najlepszych standardów budowania, przez co rozumiemy kompleksowe myślenie o inwestycjach, zawierających lokale usługowe, tereny zielone i dodatkowe udogodnienia, jak system Smart House. Projekt uwzględniać będzie też historyczne dziedzictwo miejsca przez zachowanie i modernizację obiektów zabytkowych – dodaje.