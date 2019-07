Rondo Kaponiera miało być pierwotnie gotowe na Euro 2012, ale przebudowa trwała ostatecznie ponad pięć lat i zakończyła się w 2016 roku. Do dziś inwestycję uważa się za spektakularną klęskę drogowców i prezydenta Ryszarda Grobelnego. Termin oddania ronda do użytku przesuwano wielokrotnie, a przy okazji rosły też koszty - ze 150 mln zł do blisko 360 mln zł.

Przebudowa Ronda Kaponiera. NIK zawiadamia prokuraturę

Sprawę badała Najwyższa Izba Kontroli. Oceniła, że do opóźnień i niekontrolowanego wzrostu kosztów przebudowy ronda przyczyniły się: chaos organizacyjny, brak kompletnej dokumentacji projektowej, nieskuteczny nadzór i niewłaściwe przygotowanie miejskich jednostek. Zdaniem NIK miejski budżet mógł stracić na tym nawet 11 mln zł. NIK skierowała sprawę do prokuratury w 2016 roku.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przebudowie ronda prowadzi Prokuratura Regionalna. Prokuratura przedłużała je kilkakrotnie, „ze względu na zakres i obszerność badanego projektu”. Ten dodatkowy czas był potrzebny, bo prokuratura zbierała dowody i przesłuchiwała świadków. Prokuratorzy ustalili, że remont prowadzono w oparciu o wadliwy projekt budowlany – stąd rosnące koszty i opóźnienia.