W czwartek w godzinach popołudniowych dyżurny poznańskiej straży miejskiej otrzymał nietypowe zgłoszenie: na terenie lasku piątkowskiego – na granicy z rezerwatem Żurawiniec – miał znajdować się „groźny wąż”.

Na gada natknęły się bawiące się tu dzieci (w okolicy jest plac zabaw). Na miejsce natychmiast przyjechał Eko Patrol. Strażnicy odłowili zwierzę i przekazali je do Pogotowia dla Zwierząt. Okazało się, że to mierzący półtora metra boa dusiciel. – Zwierzę albo uciekło komuś z terrarium, albo – co bardziej prawdopodobne – zostało porzucone w lesie – opowiada Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej w Poznaniu.

Wąż boa niegroźny dla ludzi

Należące do rodziny dusicielowatych węże boa żyją w Ameryce – od Meksyku po Argentynę. Odpowiadają im zarówno warunki półpustynne, jak i tropikalne lasy deszczowe. Na wolności dorastają do 3-4 metrów.