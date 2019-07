– My jesteśmy tu od po szóstej, ale są osoby, które czekały od godziny czwartej – mówi pani Monika, która wraz z córką w piątek od rana czeka na wizytę u lekarza medycyny pracy w przygodni przy pl. Kolegiackim. Chodzi o zaświadczenie, które pozwoli jej dziecku uczyć się w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu.

Takie zaświadczenie muszą uzyskać uczniowie, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W praktyce – właściwie wszyscy, którzy chcą rozpocząć naukę w technikach i szkołach branżowych.

Tydzień na badania

Termin dostarczenia dokumentów do szkół wraz z zaświadczeniem lekarskim mija w środę 24 lipca. Wyniki rekrutacji uczniowie poznali 16 lipca, więc na przejście badań mają tydzień. Zakwalifikowanych do poznańskich techników jest 5610, a do szkół branżowych dostało się 1319 uczniów. Placówek, które wydają te zaświadczenia nieletnim, jest w Poznaniu tylko pięć. Lekarze tam pracujący muszą przebadać uczniów nie tylko z miasta, ale również z powiatu poznańskiego.