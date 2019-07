To zwycięstwo napawające optymizmem, bo "Górale" są tym zespołem, który aspiruje do powrotu do ekstraklasy. Spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim było wyrównane, ale skuteczniejsza okazała się Warta Poznań. Po godzinie gry zwycięskiego gola strzelił Robert Janicki, który wykorzystał centrostrzał Michała Jakóbowskiego i z bliska wepchnął piłkę do bramki.

- Cieszę się, że to akurat Nikodem Fiedosewicz rozpoczął tę bramkową akcję. To jeden z tych zawodników, który był na ostatnim treningu wyrównawczym. Uczestniczą w nim zawodnicy, których wyznaczamy, ale też tacy, którzy chcą ćwiczyć z własnej woli. To świadczy o podejściu tych chłopców. Pokazują mi, że chcą się rozwijać i doskonalić - mówi trener Warty Piotr Tworek.

Z MLS do Warty Poznań

"Zieloni" zakończyli sześciotygodniowe przygotowania do kolejnego sezonu w pierwszej lidze, ale ich zespół wciąż jest w budowie. Cały czas trwają poszukiwania graczy, którzy uzupełniliby skład. W meczu z Podbeskidziem testowano aż trzech zawodników - 22-letniego napastnika Daniela Smuga z Górnika Zabrze, 19-letniego pomocnika Wiktora Długosza z Korony Kielce i 18-letniego Antoniego Sienkiela, który grał w młodzieżowych drużynach zespołu amerykańskiej MLS, Philadelphia Union. - Mamy kilka pomysłów na wzmocnienie drużyny, prowadzimy rozmowy i w najbliższym czasie Warta Poznań nabierze kompletnego kształtu – zapewnia trener.