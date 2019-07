Właściciel piłkarskiej Warty Poznań Bartłomiej Farjaszewski, niemal rok po przejęciu klubu, przeprowadza kolejne poważne zmiany. Po zatrudnieniu nowego dyrektora sportowego Roberta Grafa oraz trenera Piotra Tworka namówił do współpracy doświadczonego menedżera Marcina Janickiego. Będzie on pełnił funkcję szefa rady nadzorczej Warty Poznań SA i wspierał prezesa Bartłomieja Farjaszewskiego.

Nowy właściciel Warty od początku nie ukrywał, że nie zna się na futbolu i nie chce samodzielnie zarządzać klubem. Zapowiadał, że będzie szukał merytorycznego wsparcia. Przed "Zielonymi" niezwykle ważny sezon, bowiem Bartłomiej Farjaszewski zabezpieczył finansowanie klubu tylko do końca roku. Warta musi więc pozyskać zewnętrznych sponsorów. Jeśli to się nie uda, to zasłużony poznański klub znów może znaleźć się nad przepaścią.