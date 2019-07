Około godz. 20.30 trzyletni chłopiec wpadł do studni. Na miejsce wezwano strażaków ze specjalistycznej jednostki wysokościowej. Ale jeszcze zanim przyjechali, chłopca ze studni wyciągnął jego ojciec.

Udało się przywrócić funkcje życiowe

Z relacji strażaków wynika, że dziecko przechodziło obok studni, która była niezabezpieczona. Dziecko miało wpaść tam nogami w dół. - Po dotarciu naszych jednostek na miejsce przystąpiliśmy do reanimacji - relacjonował na antenie TVN24 Robert Kurcbach ze Straży Pożarnej w Kaliszu. Reanimację kontynuowali ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce. Po ok. 15-20 minutach udało im się przywrócić chłopcu funkcje życiowe. Został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim na oddział intensywnej terapii dla dzieci. Jego stan jest ciężki.

Sprawę wyjaśnia policja.