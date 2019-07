Jak tłumaczą urzędnicy, zmiany mają usprawnić wyjazd z centrum, zmniejszyć korki na Św. Marcinie i zachęcić kierowców do korzystania z pierwszej ramy komunikacyjnej, czyli trasy północ-południe w ciągu Roosevelta i Głogowskiej. - Chcemy też poprawić efektywność transportu zbiorowego i poprawić infrastrukturę dla rowerzystów - wyjaśnia Krzysztof Olejniczak, dyrektor ZDM.

- Na rondo Kaponiera co chwilę wpływają zmiany organizacji ruchu w mieście, np. uruchomienie ul. Św. Marcin. Dlatego ciągle optymalizujemy sposoby przejazdu przez rondo - dodaje miejski inżynier ruchu Łukasz Dondajewski.

Jak zmieni się rondo Kaponiera?

Drogowcy mają zacząć prace w sierpniu, a skończyć do września. - Ale może uda się do 20 sierpnia, jeszcze przed długim sierpniowym weekendem - mówi Olejniczak.

Na wjeździe na rondo ul. Roosevelta (od strony Łazarza) zamiast pasa do skrętu w lewo i jazdy prosto, pasa do jazdy na wprost i dwóch prawoskrętów po zmianach będzie jeden pas do skrętu w lewo, dwa do jazdy prosto i jeden prawoskręt w Św. Marcin. Pojawią się też nowe światła dla pojazdów komunikacji miejskiej, co ma usprawnić ich przejazd przez rondo w kierunku Św. Marcina.