Tomasz Nyczka: W poniedziałek jak zwykle przyjmowała pani pacjentów w swoim gabinecie. Ale nie było tak jak zawsze.

Agnieszka Frączek: Właściwie każda sesja zaczynała się od komentarzy na temat wydarzeń w Białymstoku. Pacjenci wchodzili do gabinetu i te emocje od początku były bardzo silne. Byli po prostu przerażeni tym, że ta fala, która dała znać o sobie w Białymstoku, rozleje się na pozostałe miasta. W zachodniej części Polski jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, pokazał to też ostatni Marsz Równości w Poznaniu, narodowcy byli tu w niewielkiej grupce. Ale na wschodzie sytuacja jest naprawdę poważna. My możemy pojechać do Białegostoku albo Lublina, pójść w marszu i wrócić do siebie, ale tamtejsza społeczność LGBT musi tam żyć.

Pacjenci już wcześniej mówili, że się o siebie boją?

- Oczywiście. Właściwie odkąd rząd tego kraju zaczął grać kartą LGBT jako straszakiem. Te lęki wśród osób nieheteronormatywnych są coraz większe. Ludzie bardzo boją się o to, że nie będą społecznie akceptowani. W poniedziałek podczas sesji rozmawiałam o tym, czy to wszystko przypomina sytuację z lat 30., czy może z marca ‘68 roku. W 1968 roku nikogo nie zagazowano, ale wiele osób straciło pracę, znajomych, zostało skazanych na ostracyzm społeczny i zmuszonych do wyjazdu z kraju. Kiedy młody człowiek szamocze się ze swoją tożsamością i jednocześnie słyszy w „Wiadomościach”, jak społeczność LGBT zagraża moralności tego kraju, to nie jest mu łatwo. Bardzo nieludzkie jest to, że łączy się nieheteronormatywność z pedofilią. To powinno być karane. Coraz bardziej nasilać będzie się tzw. stres mniejszościowy, który ludzie LGBT przeżywają na co dzień. Wiek nastoletni w ogóle jest wyzwaniem dla człowieka, a co dopiero osoby nieheteronormatywnej. Do tego wszystkiego jeszcze organy, które mają chronić tych młodych ludzi, jeszcze im dokopują.