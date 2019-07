Projekt rewitalizacji ma kosztować blisko 7,9 mln zł, z czego co najmniej 4,1 mln zł będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Nie chcę obiecywać, ale zakładam możliwość zwiększenia tej kwoty – mówi marszałek Marek Woźniak. We wtorek w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podpisał umowę z prof. Haliną Lorkowską, rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Otworzyć przestrzeń dla wszystkich

– Wysokość dofinansowania to w tej chwili 52 procent wartości projektu. Tyle mamy środków. Musieliśmy nimi obdarzyć kilka projektów, które zajęły w konkursie tę samą pozycję – tłumaczył Marek Woźniak. – Zakładamy, że jeśli uda nam się wygospodarować dodatkowe kwoty, to wszystkie te projekty otrzymają więcej pieniędzy, być może nawet do wartości 85 procent finansowania. Jest to całkiem realne – ocenia marszałek.