Zarząd Dróg Miejskich ogłosił, że w sierpniu zmieni organizację ruchu na rondzie Kaponiera. Inaczej pojadą kierowcy, a na ul. Św. Marcin zniknie pas dla rowerów. Rowerzyści będą musieli jeździć ścieżką po chodniku, a potem czekać na światłach na wjazd na śluzę.

Dla „Wyborczej” planowane zmiany komentują eksperci.

Wojciech Makowski, były oficer rowerowy:

Tymczasowe rozwiązanie jest potworne. Będzie bardzo wydłużać czas przejazdu dla rowerzystów przez rondo. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby to rozwiązanie, tak bardzo dyskryminujące rowerzystów w stosunku do innych pojazdów wprowadzać teraz. Spodziewam się też wielu konfliktów, bo część rowerzystów i tak będzie jeździć jezdnią, zamiast czekać kilkukrotnie na światłach. Jeżeli np. jedziemy Św. Marcinem w stronę Grunwaldzkiej, to na światłach możemy czekać trzy razy. Kompletnie nie przekonuje mnie argument, że likwidacja pasa dla rowerów i oddanie go samochodom ułatwi wyjazd ze śródmieścia. Jeśli są problemy z wyjazdem z centrum, to należy przykręcić wjazd do niego, sprawić, by mniej samochodów wjeżdżało Mostem Chrobrego i Mostem Królowej Jadwigi. Od wielu lat nikt się za to nie zabrał.