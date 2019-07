1 ZDJĘCIE Zmarły Wasyl Czornej (z lewej) i jego pracodawczyni Grażyna F. (z prawej) po zatrzymaniu przez policję (Materiały 'Wyborczej')

To już pewne: dzięki społecznej zbiórce do czerwca 2030 r. dzieci Wasyla Czorneja będą otrzymywać comiesięczną rentę. Ukrainiec zmarł w połowie czerwca, bo polska szefowa nie wezwała do niego pomocy. Porzucone ciało znaleziono w lesie 125 km od zakładu.