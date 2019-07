We wtorek rano jedna z mieszkanek Umultowa w Poznaniu wyszła na spacer z psem. Usłyszała hałas. - Dźwięk był charakterystyczny dla pompowania. Przyspieszyłam kroku, bo podejrzewałam, co się święci - opowiada.

Zauważyła, że przy jednym ze stawów stoi pojazd z beczką i rurą umieszczoną w jeziorze. Po chwili zawrócił i odjechał w kierunku os. Stefana Batorego. Czytelniczka zrobiła zdjęcie pojazdu i sprawę zgłosiła do straży miejskiej. - Chciałabym, aby straż sprawdziła, co się dzieje i co jest wpuszczane do stawu - mówi.

Zbiornik do pobierania wody

"Na zdjęciu widać zbiornik do cieczy z wężem, czyli z pompą umożliwiającą pobranie cieczy" - informuje "Wyborczą" Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Poznaniu. I zaznacza, że mieszkanka Umultowa nie wspomniała o zapachu fekaliów, który powinien być wyczuwalny, jeżeli byłoby to szambo.