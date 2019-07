Rugby przeciętnemu kibicowi kojarzy się z ociekającymi testosteronem osiłkami, którzy czerpią radość nie tylko z ganiania za owalną piłką, ale też sprowadzania rywali do parteru. Nic bardziej mylnego. To dyscyplina, w której siła mięśni nie liczy się bardziej niż szybkość, spryt i charakter. By być dobrym w rugby trzeba być silnym, szybkim, zwinnym, wytrzymałym i do tego inteligentnym. Jednocześnie.

Kobiecie nie przystoi grać w rugby

To dlaczego kobiety nie mogą być dobre w rugby? – Troszeczkę krzywo patrzy się na to, że kobieta gra w rugby – przyznaje jedna z najlepszych polskich rugbystek Agnieszka Kowalczyk z klubu Black Roses Posnania. Jest niewysoka i uśmiechnięta – na pierwszy rzut oka nie wydaje się groźna. Dopiero plaster zakrywający limo pod okiem wzbudza respekt. – Śmieją się, że mam delikatną buzię i z każdego meczu wracam z pamiątką na twarzy – bagatelizuje uraz. – Nawet w piłce ręcznej, już nie mówiąc o MMA, jest więcej kontaktu z przeciwnikiem. A to są sporty akceptowane przez społeczeństwo. Nie rozumiem, dlaczego kobiety nie mogą grać w rugby – dziwi się.