Tomasz Nyczka: Przyjechałeś skuterem?

Marek Sternalski: Zostawiłem przed biurem. Ale jeżdżę cały czas, od wiosny do października. Ilekroć byłem we Włoszech, a byłem na pewno ponad dziesięć razy, zawsze obiecywałem sobie, że po powrocie kupię skuter. Aż w końcu się udało. Skuter emituje mniej spalin, zajmuje mniej miejsca. W skuterze nie chodzi o to, żeby się ścigać, ale dojechać z miejsca w miejsce w jak najkrótszym czasie. Na skuterze trzeba być rozsądnym. Jak dotąd, raz tylko miałem wywrotkę, na zakręcie, ale przecież jest kask.