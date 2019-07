16 lipca poznańscy uczniowie poznali wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich. Okazało się, że 3410 uczniów nie znalazło miejsca w żadnej szkole średniej. Najwięcej kandydatów, bo aż 2568, nie zakwalifikowało się do wybranego liceum; 781 do technikum i 61 do szkoły branżowej. Miasto przygotowało łącznie dla absolwentów podstawówek i gimnazjów 16 105 miejsc. Łączna liczba poznańskich absolwentów to 8173. Jednak aż 59 proc. kandydatów pochodziło spoza Poznania. Po pierwszym etapie rekrutacji w szkołach pozostały 1724 miejsca, głównie w technikach i zawodówkach.

Ok. 4 tys. wolnych miejsc

Do 24 lipca uczniowie, którzy dostali się tam, gdzie aplikowali, musieli potwierdzić chęć nauki w danej placówce. Zrobiło to 84 proc. absolwentów podstawówki, a wiec 6274 osoby, oraz 85 proc. absolwentów gimnazjów, czyli 5928 osób. Po tym etapie rekrutacji w puli pozostało więc łącznie ok. 4 tys. miejsc.