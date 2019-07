Ks. prof. Paweł Bortkiewicz to były dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Od lat zaangażowany jest w działalność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, dzięki któremu otrzymał zaproszenie do Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Występuje na antenie telewizji Trwam o. Tadeusza Rydzyka. Słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat gender i homoseksualizmu, otwarcie wspiera PiS, krytykuje opozycję. Protestujących przed Sejmem w grudniu 2016 roku - posłowie głosowali wtedy nad poprawkami do budżetu, a poseł PO Michał Szczerba został wykluczony z obrad - nazywał „bandą przygłupów”. O politykach opozycji powiedział, że właściwym miejscem ich aktywności powinny być kabarety, najlepiej „zakładane za więziennym murem”.

Ks. Paweł Bortkiewicz jest jednak kapłanem Towarzystwa Chrystusowego, a więc nie podlega bezpośrednio metropolicie poznańskiemu abp. Stanisławowi Gądeckiemu.