W sobotę, 20 lipca kilkudziesięciu aktywistów w białych kombinezonach - uczestników Obozu dla Klimatu - próbowało przedostać się na teren wyrobiska kopalni odkrywkowej pod Koninem. Zdaniem ekologów i mieszkańców działalność odkrywki degraduje środowisko: prowadzi do stepowienia ziem, wysychania jezior.

Na środku pola policja użyła wobec nich gazu łzawiącego i pałek. - Akcja była brutalna - relacjonował Jędrzej Nowicki, fotoreporter "Wyborczej". Był tam służbowo, dokumentował przebieg zdarzeń. Miał aparat i zawieszoną na szyi legitymację prasową. Od demonstrantów w białych kombinezonach odróżniał się też ubiorem. Mimo to policjanci przewrócili go na ziemię.

Nowicki: Krzyczałem, że jestem dziennikarzem

- Przyciskali mnie do ziemi, grozili, że mnie skują. Usłyszałem, że legitymację prasową może zrobić sobie każdy - opowiadał Nowicki. Gdy został uwolniony, policjanci powiedzieli mu, że nie ma prawa publikować ich zdjęć, co jest nieprawdą. Fotoreporter przesłał zdjęcia do redakcji, natychmiast je opublikowaliśmy.