- Budowa oddziału ratunkowego to pierwszy krok do budowy nowoczesnego szpitala w Poznaniu - mówił w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na konferencji prasowej w szpitalu klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Wiceminister przekazał dyrekcji szpitala symboliczny czek na 15 mln zł. Z tych 15 milionów 12 mln zł to dotacja resortu zdrowia, a kolejne 3 miliony to dotacja unijna.

Potrzebnych jest w sumie 85 mln zł

Supernowoczesny oddział ratunkowy ma stanąć między ulicami Grunwaldzką a Marcelińską, na tyłach Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego. Między SOR-em i starą częścią lecznicy powstanie łącznik.

W czterokondygnacyjnym budynku o powierzchni 17 tys. m kw. znajdzie się w przyszłości również blok operacyjny i oddział intensywnej terapii. Na dachu będzie lądowisko dla helikopterów. Budowę murów wraz z wyposażeniem SOR-u szacuje się na 85 mln zł.