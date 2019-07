2 ZDJĘCIA Komisarz Tomasz Głuchowski idzie do radiowozu zaparkowanego przed blokiem w Swarzędzu. W dokumentach jako trasę przejazdu wpisywał: 'Poznań - Miasto' (Piotr Żytnicki)

Zdobyliśmy dowody, że wiceszef komisariatu wodnego w Poznaniu jeździł służbowym nieoznakowanym radiowozem do domu w Swarzędzu i do pracy. Czy to w porządku? - No może nie do końca - przyznał, gdy go przyłapaliśmy.