W piątek ruszyła dodatkowa rekrutacja do poznańskich szkół średnich. 3410 uczniów, którzy w pierwszym naborze nie znaleźli miejsca w żadnej szkole, może starać się o przyjęcie do szkół, w których uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia 16 lipca zrezygnowali z zajmowanego przez siebie miejsca.

Dodatkowe klasy w liceach

Oprócz tego miasto w porozumieniu z dyrektorami utworzyło w kilku liceach dodatkowe oddziały. Nowe klasy powstały w XX LO na os. Wichrowe Wzgórze, w Liceum Mistrzostwa Sportowego na Ratajach.