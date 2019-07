To nie jest zaskakujący wynik, bo Stal Mielec już w zeszłym sezonie pretendowała do awansu do Ekstraklasy. Z kolei Warta Poznań w letniej przerwie wymieniła ponad połowę zespołu. W pierwszym składzie nowego trenera Piotra Tworka na inauguracyjny mecz w pierwszej lidze wyszło aż sześciu nowych zawodników.

"Zieloni" obiecująco spisywali się w sparingach, ale w pierwszej połowie pozwolili zdominować się drużynie Stali. Już w 22. minucie stracili pierwszego gola, gdy błąd kompletnie nowej linii obrony (pozostał tylko kapitan Bartosz Kieliba) wykorzystał Krystian Getinger i strzałem z bliska pokonał Adriana Lisa.