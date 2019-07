Na terenie dawnej fabryki czekolady przy ul. św. Wawrzyńca powstanie 7-piętrowy budynek ze 157 mieszkaniami o powierzchniach od 29 do 126 m kw. Do wysokości szóstej kondygnacji elewacja budynku ma zostać wykończona okładziną ceramiczną, nawiązującą kolorem i kształtem do kostek czekolady. Pod budynkiem znajdzie się dwupoziomowy podziemny parking na 156 samochodów.

Colian ze zleceniem dla W.P.I.P.

Prace budowlane rozpoczną się na dniach, bo deweloper – firma Colian – podpisał właśnie umowę z wykonawcą, który zbuduje osiedle Goplana.