3 ZDJĘCIA 'Kobra' (na zdjęciu) dużo podróżował. Razem z ojcem, prokuratorem w stanie spoczynku, uczestniczył w polowaniach na dzikie zwierzęta w Afryce (Archiwum)

Milioner z wyrokami za mobbing i gwałty przekazał sądowi zwolnienie lekarskie, by odroczyć rozprawę. Tyle że to nie on poszedł do lekarza - ustaliła policyjna specgrupa z Poznania.