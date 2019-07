We wtorek w zeszłym tygodniu na pasach w Alejach Krasińskiego w centrum Leszna – przed skrzyżowaniem – czarne porsche stanęło na przejściu dla pieszych. Gdy przechodząca przez pasy kobieta była już prawie na chodniku, odwróciła się w stronę kierowcy i zwróciła mu uwagę. Kierowca wyszedł z auta, podszedł do kobiety i uderzył ją w twarz. Na nagraniu z miejskiego monitoringu widać, jak mężczyzna wsiada potem z powrotem do samochodu i próbuje staranować pieszą samochodem.