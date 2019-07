Grupa pań w białych powłóczystych sukniach szykuje się do wyjścia z garderoby.

– Hej, idziemy, dziewczyny! Załoga! – dyryguje żeński energiczny głos. W tle ujęcia dwóch panów walczy jeszcze z lśniącym gorsetem, który ubiera pospiesznie jeden z nich.

– Cóż, starość nie radość – podsumowuje jeden z bohaterów. – Ja to zdefiniuję inaczej: każdy sam sobie ściele. Jak chcemy to się cieszymy, a jak nie to nie. Proste – ucina.

Zakochani w bohaterach

„Radość” to tytuł filmu o poznańskich seniorach, działających aktywnie na polu teatru, muzyki i tańca. – Prawie osiem miesięcy temu Łukasz Gajdek, pomysłodawca i reżyser filmu, przechodził wzdłuż placu Wielkopolskiego, gdzie przez okno zobaczył huczną imprezę – opowiada Karolina Kulig, producentka filmu i doradczyni reżysera. – Zauważył, że to impreza złożona w całości z seniorów.