Choć Boeing C-17 Globemaster III na płycie poznańskiego lotniska pojawia się coraz częściej, to wciąż wzbudza zainteresowanie. Ten, który wylądował we wtorek w Poznaniu, należy do armii Stanów Zjednoczonych.

Lądowanie nieprzewidziane

Lądowanie amerykańskiego samolotu nie było wcześniej planowane. C-17 lądował na Ławicy dwa razy - najpierw około 8 rano, a potem ok. 14. W międzyczasie samolot był w bazie w Powidzu. Co robił w Poznaniu?

- To normalne loty transportowe amerykańskiej armii.