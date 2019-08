Dlaczego przed porodem trzeba zmyć lakier do paznokci? Bo substancje wykorzystywane w lakierach mogą fałszować wynik badania pulsoksymetru. Poza tym kolor płytki paznokciowej jest ważną informacją o naszym zdrowiu. Co zabrać do szpitala? Dokumenty, dwa wygotowane ręczniki, kapcie, koszulę nocną, bieliznę, ubranie dla dziecka, pomadkę lub krem do ust, klapki, kosmetyki, ładowarkę do telefonu. Jest też wątek „czego nie zabierać”: gąbek do mycia, myjek, pumeksów, bo są siedliskiem bakterii.