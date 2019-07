We wtorek wieczorem przewodniczący PO Grzegorz Schetyna ogłosił, że liderką poznańskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu będzie notariuszka i żona prezydenta Poznania Joanna Jaśkowiak. W ostatnich wyborach Joanna Jaśkowiak dostała ponad 30 tys. głosów - najwięcej po marszałku Marku Woźniaku - i zdobyła mandat radnej sejmiku.

Wybory parlamentarne 2019. Joanna Jaśkowiak liderką, poseł Rafał Grupiński musiał ustąpić jej miejsca

W „Wyborczej” pisaliśmy o tym, że Jaśkowiak dostała propozycję startu do Sejmu kilka tygodni temu. W połowie lipca ogłosiła jednak, że z niej nie skorzysta. - Nie wiem, czy byłabym w stanie zmierzyć się z faktem, że w Sejmie będę w mniejszości - mówiła nam wtedy. Po rozmowie z Grzegorzem Schetyną zdanie jednak zmieniła. - Ta decyzja nie była dla mnie łatwa. Wymaga wyjścia ze strefy komfortu, którą sobie wypracowałam. Po wydarzeniach w Białymstoku uznałam jednak, że trzeba działać. Nie ma mojej zgody na to, co robi PiS, na nakręcanie spirali nienawiści – komentowała jeszcze we wtorek zmianę swojej decyzji Joanna Jaśkowiak.