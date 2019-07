We wtorek wieczorem przewodniczący PO Grzegorz Schetyna ogłosił, że notariuszka Joanna Jaśkowiak będzie liderką poznańskiej listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. W „Wyborczej” pisaliśmy o tym, że Jaśkowiak dostała propozycję startu do Sejmu kilka tygodni temu. W połowie lipca ogłosiła, że z niej nie skorzysta. Po rozmowie z Grzegorzem Schetyną jednak zmieniła zdanie. – Ta decyzja nie była dla mnie łatwa. Wymaga wyjścia ze strefy komfortu, którą sobie wypracowałam.