To wielkie wyróżnienie. Medyk Konin będzie miał realny wpływ na losy futbolu kobiecego w Europie, który w ostatnich latach bije rekordy popularności. Ostatni mundial we Francji obejrzało ponad miliard widzów na całym świecie. European Club Association (ECA) to stowarzyszenie, które powstało, by reprezentować kluby w rozmowach z UEFA i FIFA. Jego członkami są największe kluby w Europie - 232 męskie i 42 kobiece - na czele z Realem Madryt, FC Barceloną, Juventusem, Chelsea i Manchesterem City, a także polskimi klubami - Lechem Poznań i Legią Warszawa.