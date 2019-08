Była pani zaskoczona tą jedynką?

- Tak. Bo pamiętam, że stosunkowo niedawno Joanna Jaśkowiak deklarowała publicznie, że nie będzie startowała. Mówiła, że w Sejmie miałaby niewielką siłę sprawczą. Można to było odebrać jako wyraz niewiary w to, że Koalicja Obywatelska odniesie sukces. To było zdumiewające. Nawet jeśli tak się myśli, to nie powinno się wygłaszać takich opinii, bo to po prostu może demobilizować ludzi. Ale ze strategicznego punktu widzenia to może być dobry ruch.