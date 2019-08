Biała - dla solidarnych z Białymstokiem

Za to, że nie zawiedli. Mimo upału i wakacji ok. 2 tys. osób stawiło się tydzień temu na placu Wolności w Poznaniu, by wyrazić solidarność z osobami LGBT i całym Marszem Równości, który został brutalnie zaatakowany w Białymstoku. – Tutaj nie będzie Białegostoku! – mówili poznaniacy. Ale też: dziś wszyscy jesteśmy z Białymstokiem – solidarni z tymi, którzy są bici.

Czarna - dla wicekomendanta

Który jeździł nieoznakowanym radiowozem do domu.