„37 metrów wstydu” – tak opisują aktywiści szpetne ogrodzenie przy Dąbrowskiego. Jest już gotowy projekt ozdobienia płotu muralem.

– Zaczęło się w 2018 roku, w grupie Nieformalna Grupa Jeżycka na Facebooku zastanawialiśmy się, co można by zmienić w dzielnicy. Kiedy poprosiliśmy o propozycje, jednym z pomysłów było, by coś zrobić z tym płotem przy Dąbrowskiego 31, może ozdobić go muralem – opowiada Kasia Lesińska, współinicjatorka powstania muralu. – Jednocześnie zgłosił się do nas członek grupy artystycznej Murbeton Jakub Chrzanowski i zaproponował wkład w postaci projektu muralu.