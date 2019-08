Jak długo Kraków przymierzał się do podwyżki opłat za parkowanie?

Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa: – Stawki regulowane ustawą od dawna były za niskie. Zachęcały do parkowania jak najbliżej Starego Miasta. Brakowało bodźca zniechęcającego do przyjeżdżania autem do centrum. Dopiero zeszłoroczna zmiana ustawy pozwoliła nam na wprowadzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania z wyższymi stawkami. To nie była spontaniczna decyzja: badaliśmy natężenie ruchu, sprawdziliśmy motywacje kierowców wjeżdżających do centrum.