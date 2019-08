4 ZDJĘCIA Małgorzata Ostrowska (Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta)

Piosenkarka Małgorzata Ostrowska chce, by sąd pozwolił jej bez ograniczeń korzystać z dawnych przebojów zespołu Lombard, do których pisała teksty. Dziś blokuje to Grzegorz Stróżniak, kompozytor i lider zespołu.