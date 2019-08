O Jolancie Turczynowicz-Kieryłło zrobiło się głośno po wybuchu afery KNF. To ona towarzyszyła prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu, gdy przyjechał do katowickiej prokuratury na przesłuchanie. Bank centralny ma własnych prawników, ale to jej kancelarii zlecono wysłanie do sądu sześciu niemal identycznych wniosków o usunięcie z papierowych i internetowych wydań „Wyborczej” i „Newsweeka” artykułów o związkach NBP z aferą KNF.

Bank zapłacił za to ponad 21 tys. zł. Zdaniem części prawników – przepłacił.