Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad robi wiele, by zatrzeć złe wrażenie, jaki od dawna towarzyszy budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, przede wszystkim na wielkopolskim odcinku.

S5 na Euro, Toto nierealne

Trasa S5 miała być gotowa dawno temu – na Euro 2012. Jednak przed mistrzostwami otwarto jedynie 35 km tzw. wschodniej obwodnicy Poznania, od autostrady A2 do Gniezna. Potem trasę tę wydłużono do Pałuk, a na południe od Poznania pojawiły się obwodnice Rawicza czy ostatnio Leszna. Jednak kluczowy odcinek z Poznania do Wronczyna (omijający np. Komorniki i Stęszew) cały czas ma problemy. Ruch prowadzony jest jedną jezdnią na nieukończonej jeszcze w pełni drodze.