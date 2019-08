2 ZDJĘCIA Urodziny ks. Adama Bonieckiego na zamku w Niepołomicach (JAKUB PORZYCKI)

Zdanie zaczyna nieraz od: nie wierzę w Boga, by po chwili uspokoić, że chodzi o Boga, który by sprzyjał przemocy, nienawiści i nietolerancji wobec człowieka, który by człowieka chciał upokorzyć, zranić czy poniżyć. Wielu drażni to, że nie wierzy w piekło.