Jerzyki powoli szykują się do opuszczenia Polski. W połowie sierpnia, gdy czuć już z wolna jesień, zbierają się do bardzo długiej podróży aż na południe Afryki. Tam będą szukać pożywienia, którego w Europie do wiosny będzie im brakowało – owadów.

Jerzyki są ich żywymi, latającymi pochłaniaczami. – Wydajemy mnóstwo pieniędzy na ochronę przed komarami czy meszkami. Niektóre miasta, jak np. Gorzów, toczą z nimi ciężką walkę. Tymczasem jerzyki to naturalni pożeracze tych zwierząt.