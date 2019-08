„Przygoda nie kryje się tylko na biegunie południowym albo w amazońskiej dżungli. Przygoda jest tu, pod nosem, w podmiejskim lesie, pobliskiej rzece, nieodległych skałkach. Bo przygoda to nie jest coś, co przychodzi z zewnątrz, to jest nastawienie do życia” – pisze Łukasz Długowski we wstępie do swojej książki „Mikrowyprawy w wielkim mieście”. Zadzwoniłem do Długowskiego. Chciałem spytać, czy blisko Poznania też możliwa jest jakaś przygoda, a jest na pewno, więc raczej – jaka?