– Bardzo często przechodzę ulicą Piekary. Wrak stał tam siedem czy osiem lat i uznaliśmy, że warto go upiększyć. Michał zajął się roślinami, a ja ozdabianiem samochodu swoimi tzw. tagami – opowiada Noriaki, poznański graficiarz, twórca jednookiej postaci Watchera.

Michał to Michał Depa ze sklepu botanicznego ro_ślinka. A wrak to polonez caro. – Stał tam od lat: opuszczony, drzwi otwarte, szyby powybijane. Stąd pomysł, że warto go uatrakcyjnić, żeby przestał szpecić okolicę – opowiada Michał Depa.