1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019. Konferencja Lewicy w sprawie list do Senatu (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Wybory parlamentarne 2019. Negocjacje w sprawie miejsc na poznańskiej liście Lewicy do Sejmu zbliżają się do końca. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na dziś to trzy kobiety na trzech pierwszych miejscach listy. Jedynkę dostanie najpewniej Wiosna.