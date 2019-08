Dr Grażyna Kwiatkowska z Poznania przez lata była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Przyrodniczym. Wychowała dwójkę dzieci, ma trójkę wnuków. Jest na emeryturze i przygotowuje się do nowej roli – wolontariuszki w szpitalu miejskim im. Franciszka Raszei. Będzie przytulać dzieci z oddziału noworodkowego, które musiały zostać tu same. – Moje wnuki są już podchowane i nie potrzebują babci do tulenia. A ja mam w sobie ogromne pokłady czułości, którymi chciałabym się jeszcze z innymi podzielić.