Biedronka wprowadziła kolejną formę sprzedaży. Chodzi o przyczepy wyprzedażowe z produktami przemysłowymi w cenach obniżonych nawet o 70 proc.

Outlet Truck firmy Biedronka

Lokalizacja Outlet Trucków zmienia się co 7 dni. Do poniedziałku 19 sierpnia ciężarówki będzie można spotkać w Czarnkowie, Gnieźnie i podswarzędzkim Zalasewie. W kolejnym tygodniu (od wtorku 20 sierpnia) Outlet Trucki będą czekać na klientów w Kórniku, Lwówku i we Wronkach.

– Na szukających okazji czekają przyczepy o powierzchni 36 m kw. z 15 paletami pełnymi produktów.