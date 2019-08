24 ZDJĘCIA Holi Festival - święto kolorów na polanie przy stadionie na Golęcinie (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

Holi Festival to imprezy organizowane w całej Polsce, z których każdy wychodzi we wszystkich kolorach tęczy. Cykl Pokolorujmy Polskę Tour dotarł też do Poznania. Wielkie kolorowanie odbyło się na polanie przy stadionie na Golęcinie.