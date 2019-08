1 ZDJĘCIE Abp Stanisław Gądecki (ŁUKASZ CYNALEWSKI)

Metropolita poznański porównał abp. Marka Jędraszewskiego do ks. Jerzego Popiełuszki. - Najpierw usiłowano go zniesławić przy pomocy kłamstw i prowokacji, a gdy to się nie powiodło, związano go i wrzucono do Wisły. Coś podobnego dzieje się dzisiaj z abp. Jędraszewskim - mówił abp Stanisław Gądecki.