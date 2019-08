– Wczoraj większość ulic była oświetlona w ciągu dnia, dzisiaj część z nich nadal, np. skrzyżowanie ulicy Czechosłowackiej z wyjazdem na Puszczykowo – poinformował nas pan Rafał w poniedziałek rano. To trzeci dzień wielkiej awarii światła ulicznego w Poznaniu. Od sobotniego poranka latarnie w dzień nie gasną albo zapalają się i wyłączają. I to w różnych częściach miasta, zarówno w centrum, jak i na obrzeżach. Niezależnie też od typu – czy to lampa stara, czy nowsza ledowa.