W poznańskim sądzie zakończył się we wtorek proces Arkadiusza Ł., ksywa "Hoss", który uchodził za autorytet w świecie oszustów. Urodził się 51 lat temu w Jaworznie, skończył dwie klasy podstawówki, potem wyemigrował z rodziną do Niemiec. Kilkanaście lat temu wrócił do Polski, zamieszkał w Poznaniu.

Gości na wesele przywoził helikopter

Według niemieckiej policji to właśnie "Hoss" już pod koniec lat 90. ubiegłego wieku wymyślił metodę "na wnuczka", która powinna się zwać raczej "na krewnego".